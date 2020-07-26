Haber Giriş: Kaynak: AA
Gaziantep'te 3 bin 22 kişiye sosyal mesafe ve maske cezası
Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında bir günde 3 bin 22 kişiye sosyal mesafeyi ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürdürülüyor.
Bu kapsamda, dün gerçekleştirilen denetimlerde 3 bin 22 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmekten idari yaptırım uygulandı.
Ekipler ayrıca, 422 iş yerinde denetimlerde bulundu.
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