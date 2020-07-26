Haber Giriş: Kaynak: AA
Otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü
İzmir'in Bayraklı ilçesinde otomobiliyle otoyoldaki bariyerlere çarpan sürücü öldü.
Fırat Demir idaresindeki otomobil, İzmir Çevreyolu Karşıyaka istikametinde Bayraklı Tünellerini geçtikten sonra Onur Mahallesi yol ayrımında bariyerlere çarptı.
Kazada hayatını kaybeden Demir'in cenazesi sıkıştığı araç içinden itfaiye ekiplerince çıkarılarak İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Bariyerlere çarpan otomobil de yine itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kaldırıldı.
Etiketler: izmir bayraklı otomobil trafik KazasıSon Güncelleme: 26 Temmuz 2020 Pazar 06:47
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