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Karabük'te kumar operasyonu: 8 kişiye idari para cezası
[Fotoğraf: AA]
Karabük'te bir apartman dairesine düzenlenen operasyonda, 8 kişiye kumar oynadıkları iddiasıyla idari para cezası uygulandı.
100. Yıl Mahallesinde bulunan ve 2 bloktan oluşan aparmanın sakinleri, bir dairede kumar oynandığı şüphesiyle polise ihbarda bulundu.
Olay yerine gelen Karabük Emniyet Müdürlüğü ekipleri, daireye operasyon düzenledi.
Dairede bulunan 8 kişiye, kumar oynadıkları iddiasıyla idari para cezası verildi.
Site bahçesinde bekleyen vatandaşlar, şüphelilere karakola götürülmek üzere polis otosuna bindirildikleri sırada tepki gösterdi.
İfadelerinin ardından serbest bırakılan 8 kişiye, "kumar oynamak", "sosyal mesafeye uymamak" ve "kapalı alanda sigara içmek" suçlarından işlem yapıldı.
Etiketler: Karabük kumar operasyonu 100. Yıl MahallesiSon Güncelleme: 26 Temmuz 2020 Pazar 04:28
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