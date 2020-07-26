Haber Giriş: Kaynak: DHA
Sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu araç kanala düştü
Bursa'da sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu park halindeki hafif ticari araç kanala düştü. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Yeniceköy Mahallesi’nde meydana geldi.
Mustafa Ak, hafif ticari aracını yol kenarına park etti. Ak’ın el frenini çekmeyi unuttuğu araç geriye doğru hareket etti. Yokuş aşağı, yaklaşık 50 metre ilerleyen araç, koruma demirlerini yıkarak, kanala düştü.
Araçta maddi hasarın meydana geldiği kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Etiketler: el freni bursa araç kanala düştüSon Güncelleme: 26 Temmuz 2020 Pazar 11:24
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