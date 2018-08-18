  • 18 AĞUSTOS 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 6.02
    EURO 6.924
  • BIST 88734.76
    ALTIN 229.261
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Hakkari ve Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari ve Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari Yüksekova kırsalı ile Irak kuzeyinde yer alan Hakurk, Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında saldırı hazırlığındaki 7 terörist etkisiz hale getirildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Hakkari ve Irakın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), hem yurt içi hem de yurt dışında terör operasyonlarına kararlılıkla devam ediyor.

Genelkurmay Başkanlığı sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, Hakkari Yüksekova kırsalı ile Irak kuzeyi Hakurk, Zap ve Gara bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

18 Ağustos'ta yapılan hava harekatlarında, birliklere saldırı hazırlığında olan 7 bölücü terör örgütü mensubu silahlı terörist etkisiz hale getirildi.

 


 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: zap, Yüksekova, Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak, hava harekatı, Hakurk, Hakkari, Genelkurmay Başkanlığı, gara
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER