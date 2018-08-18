Hakkari ve Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), hem yurt içi hem de yurt dışında terör operasyonlarına kararlılıkla devam ediyor.

Genelkurmay Başkanlığı sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, Hakkari Yüksekova kırsalı ile Irak kuzeyi Hakurk, Zap ve Gara bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

18 Ağustos'ta yapılan hava harekatlarında, birliklere saldırı hazırlığında olan 7 bölücü terör örgütü mensubu silahlı terörist etkisiz hale getirildi.

Hakkâri/Yüksekova kırsalı ile Irak kuzeyinde yer alan Hakurk, Zap ve Gara bölgelerine 18 Ağustos 2018 tarihinde icra edilen hava harekâtları neticesinde, birliklerimize saldırı hazırlığında olan yedi bölücü terör örgütü mensubu silahlı terörist etkisiz hale getirilmiştir. pic.twitter.com/gL9WNzw1lM — TSK (@TSKGnkur) 18 Ağustos 2018

Kaynak: TRT Haber