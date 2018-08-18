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İzmir’de son bir ayda 174 yabancı uyruklu yakalandı

İzmir'de yasa dışı göçle mücadele kapsamında polis tarafından son bir ayda 174 yabancı uyruklu yakalandı, geçişi organize ettiği iddiasıyla 10 kişi tutuklandı.

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İzmirde son bir ayda 174 yabancı uyruklu yakalandı

İzmir’de Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı göçle mücadele kapsamında 4 operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 174 yabancı uyruklu yakalandı, 90 can yeleği, 23 şambrel, 7 şişirme pompası ve 2 araca el konuldu.

Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Operasyonlarda, organizatör olduğu iddiasıyla gözaltına alınan biri Suriye uyruklu 10 zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA

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