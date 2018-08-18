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İzmir’de son bir ayda 174 yabancı uyruklu yakalandı

İzmir'de yasa dışı göçle mücadele kapsamında polis tarafından son bir ayda 174 yabancı uyruklu yakalandı, geçişi organize ettiği iddiasıyla 10 kişi tutuklandı.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 10:30





