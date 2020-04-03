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Hakan Aygün adliyeye sevk edildi
[Fotoğraf: AA]
Sosyal medyada tepki çeken paylaşımdan dolayı hakkında suç duyurusunda bulunulan gazeteci Hakan Aygün, Muğla'nın Bodrum ilçesinde gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusunun ardından hakkında yakalama kararı çıkarılan Hakan Aygün, Gümbet Mahallesi'ndeki teknesinde gözaltına alındı.
Polis merkezine götürülen Aygün, işlemlerinin ardından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "hakaret" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.
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