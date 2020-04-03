Osmaniye'de sabah saatlerinde etkili olan sağanak, kent merkezinde hayatı olumsuz etkiledi.

Rögarların tıkanması nedeniyle birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluşurken, bazı araçlar birikintiler nedeniyle yolda kaldı.

[Fotoğraf: AA]

Bazı mahallelerde ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su basarken, itfaiye ve belediye ekipleri su basan yerlerdeki tahliye çalışmalarını sürdürüyor.

[Fotoğraf: AA]