Haber Giriş: Kaynak: AA
Osmaniye'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar sular altında kaldı, birçok ev ve iş yerini su bastı.
Osmaniye'de sabah saatlerinde etkili olan sağanak, kent merkezinde hayatı olumsuz etkiledi.
Rögarların tıkanması nedeniyle birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluşurken, bazı araçlar birikintiler nedeniyle yolda kaldı.
[Fotoğraf: AA]
Bazı mahallelerde ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su basarken, itfaiye ve belediye ekipleri su basan yerlerdeki tahliye çalışmalarını sürdürüyor.
[Fotoğraf: AA]
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