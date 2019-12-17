Türkiye
Haftanin'de PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi17 Aralık 2019 Salı 11:18 - Son Güncelleme 17 Aralık 2019 Salı 11:24
Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen PKK’lı 2 terörist, etkisiz hale getirildi.
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne yönelik operasyonlar devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen PKK'lı 2 terörist, hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: tsk son dakika PKK pençe-3 harekatı msb