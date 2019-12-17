Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne yönelik operasyonlar devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen PKK'lı 2 terörist, hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi.

Kaynak: TRT Haber