Ankara
AA 27.01.2026 16:21

Hafta sonu ülkenin tamamında yağış bekleniyor

Yurt genelinde bu hafta ılık ve yağışlı havanın etkili olması beklenirken hafta sonu tüm yurtta yağış görülecek.

Hafta sonu ülkenin tamamında yağış bekleniyor

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, bu hafta beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yurdun tamamında yağış beklendiğini söyleyen Çelik, yarın ve perşembe günü batı ile güney bölgelerde, cuma ve hafta sonunda ise ülkenin tamamında yağış görüleceğini aktardı.

Hafta sonu ülkenin tamamında yağış bekleniyor

Hafta sonu sıcaklıklar da düşecek

Çelik, özellikle batı ve güney bölgelerde kuvvetli yağışın devam edeceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Perşembe ve cuma günü de özellikle yine Kıyı Ege ve Akdeniz Bölgesi'nde kuvvetli yağışlar göreceğiz. Yağışlar çoğunlukla şu anda yağmur şeklinde ülkenin büyük kesiminde, sadece Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki yağışlar kar şeklinde görülecek. Ancak hafta sonunda sıcaklığın biraz daha düşmesiyle iç bölgelerdeki yağışlar, karla karışık yağmur ve kar yağışına dönüşecek."

Sıcaklıkların güneyli rüzgarlarla mevsim normalleri üzerine çıktığını dile getiren Çelik, hafta sonuna kadar yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceğini, hafta sonunda ise 4 ila 5 derece düşeceğini ifade etti.

Hafta sonu ülkenin tamamında yağış bekleniyor

Çelik, il merkezlerindeki kar örtüsünün güneyli rüzgarlarla eridiğini ifade ederek, şu bilgileri verdi:

"Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları özellikle Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere oldukça yine yüksek diyebiliriz. Erzurum Palandöken'de 2 metre civarında kar kalınlığı var, batıda Kartalkaya'da 180 santim, Erciyes'te ise 120-130 santim kar kalınlığı bugünlerde devam ediyor diyebiliriz."

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Üç büyükşehirde hava durumu

Üç büyükşehirde yağışın hafta boyunca süreceğini anlatan Çelik, İzmir'de yine aralıklarla gök gürültülü sağanak beklendiğini, sıcaklıkların 15 ile 17 derece aralığında seyredeceğini söyledi.

Ankara'da orta kuvvette yağışların devam edeceğini belirten Çelik, hafta sonunda ise yağışın kuvvetleneceğini kaydetti.

Çelik, İstanbul'da hafta boyunca yağmurlu havanın süreceğini, hafta sonunda sıcaklığın 6 dereceye kadar düşeceğini bildirdi.

