Hafta sonu soğuk hava ve kar yağışı etkili olacak

Hafta sonu yurdu etkilemesi beklenen soğuk ve yağışlı hava nedeniyle; yarın Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Yozgat çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Marmara’nın güneybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile akşam saatlerinden sonra iç bölgelerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Pazar günü ilk saatlerden itibaren, iç kesimlerde beklenen yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışlı havanın zamanla doğuya doğru hareket ederek çarşamba günü yurdu terk edeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış, fırtına, kar yağışı ve buzlanma ile birlikte hava sıcaklıkları yurt genelinde 10 ila 15 derece, Karadeniz Bölgesi'nde 18 derece azalarak mevsim normalleri altına düşecek.

Hafta sonu günün en yüksek sıcaklık değerleri Ankara'da 2, İstanbul'da 7, İzmir'de 11, Antalya'da 15, Bursa'da 8, Eskişehir'de 1, Konya'da 1, Kayseri'de -2, Bolu'da 1, Samsun'da 9, Trabzon'da 10, Erzurum'da -7, Diyarbakır'da 4 derece civarlarına kadar düşecek.