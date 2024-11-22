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Türkiye
TRT Haber 22.11.2024 17:16

Antalya'nın doğusu için sağanak uyarısı

Antalya'nın doğusunda yarın kuvvetli gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor.

Antalya'nın doğusu için sağanak uyarısı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Antalya’nın doğusunda yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

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Yağışların akşam saatlerinden sonra 1000 metre üzeri yüksek kesimlerinde kar yağışına döneceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, akşam saatlerinden sonra Konya Antalya yolu Alacabel Geçidi başta olmak üzere yükseklerde buzlanma ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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