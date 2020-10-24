Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor.

Yurdun batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu ile Düzce çevrelerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Yurt genelinde yağışsız ve sıcak havanın önümüzdeki hafta da devam edeceği tahmin ediliyor. Önümüzdeki hafta çarşamba günü Marmara Bölgesi'nde yağışla birlikte sıcaklıklar düşecek. Diğer bölgelerde ise hava açık ve mevsim normallerinin üzerinde olacak.