İçki tükettikten sonra zehirlenme belirtileriyle hastaneye başvuran ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavisine devam edilen Ali V, hayatını kaybetti.

Ali V'nin cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

İl genelinde 9 Ekim'den bu yana sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle ölenlerin sayısı 31'e yükseldi.

Yurt genelinde devam eden operasyonlarda tonlarca sahte içki ve etil alkol ele geçirildi. 15 günde işyeri ve depolara yapılan baskınlarda 459 şüpheli yakalandı, 95'i tutuklandı.

İstanbul Arnavutköy'de jandarma ekipleri, piyasaya sahte içki sürüleceği bilgisini üzerine bir depoya baskın düzenledi. Aramalarda satışa hazır sahte bandrollü 2 buçuk ton sahte içki ele geçirildi, depo sahibi tutuklandı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde de Jandarma ekipleri aldığı ihbarı değerlendirdi. Piyasaya sahte içki sürme hazırlığı yapan şüphelilere operasyon düzenledi. Aramalarda kaçak imal edilen 723 litre içkiye el konuldu.

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki operasyonun adresi ise bir villaydı. Villada 35 litre ve 105 şişe sahte içki, 25 litre de etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan kişinin firari hükümlü olduğu ortaya çıktı.

İzmir, Manisa, Kilis ve Sakarya'da da sahte içki üreticilerine geçit verilmedi. Operasyonlarda bin 510 litre ve 49 şişe sahte içki, 635 litre etil alkol ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da 269 litre sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da 800 litre sahte içki ve 60 litre kaçak etil alkol ele geçirildi, 4 zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün satışı yapıldığı tespit edilen kent merkezindeki 4 adrese operasyon düzenledi. Adreslerde 800 litre sahte içki ile kaçak olduğu tespit edilen 60 litre etil alkol, 950 paket sigara, 2 bin 780 puro ve 800 litre akaryakıt ele geçirildi.