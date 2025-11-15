Çok Bulutlu 2.9ºC Ankara
AA 15.11.2025 06:41

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Hafta sonu yurdun iç ve doğu kesimlerinde sağanak etkili olacak. Karla karışık yağmur ve sağanak beklenen 23 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Hafta sonu hava nasıl olacak?
[Fotograf: AA]

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fatih Budak, hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Budak, hafta sonu yağışın iç ve doğu bölgelerde etkili olacağını, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu bölgeleri ve Doğu Akdeniz'de sağanak görüleceğini bildirdi.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın
Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Hafta sonu Doğu Anadolu Bölgesi'nin batısı ve güneyi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin kuzey ve doğusunda da yağışların yerel olarak etkili olacağını belirten Budak, yağışların etkili olduğu bölgelerin yüksek kesimlerinde yer yer kar görüleceğini de söyledi.

Budak, hafta boyunca mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıkların, gelecek hafta başından itibaren kademeli olarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağını kaydetti.

3 büyükşehirde hava durumu

İstanbul'da gelecek üç gün boyunca yağış beklenmediğini bildiren Budak, hafta sonu gündüz sıcaklıklarının 16 ila 17 derece, gece sıcaklıklarının 10 derece civarında seyredeceğini belirtti.

Ankara'da hafta sonu yağış görülmeyeceğini bildiren Budak, sıcaklıkların 12 ila 13 derece civarında olacağını aktardı.

Budak, İzmir'de de yağış beklenmediğini, sıcaklıkların 22 ila 23 derecelerde seyredeceğini kaydetti.

23 il için "sarı" uyarı

Karla karışık yağmur beklenen Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresin, Hakkari, Kayseri, Malatya, Muş, Ordu, Samsun, Sivas, Tokat, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Şırnak ile kuvvetli yağış beklenen Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Batman için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

