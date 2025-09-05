Açık 18.2ºC Ankara
Türkiye
TRT Haber 05.09.2025 06:12

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Hava sıcaklıklarının yarından itibaren azalarak ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu hava nasıl olacak?
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre bugün ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Manisa, Uşak, Kütahya, Adana, Osmaniye, Sinop, Samsun, Bingöl, Muş ve Erzincan çevreleri ile Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel kuvvetli olması bekleniyor. 

Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Yarın, Karadeniz Bölgesi, İç Ege, Akdeniz Bölgesi'nin doğusu ve batısı, İç Anadolu'nun doğusu, batısı ve kuzeyi yağışlı geçecek. Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması beklenen yağışların Bursa, Sakarya, Kocaeli, Bilecik ile Kütahya'nın kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Marmara'nın kuzeydoğusu, Kıyı Ege, İç Anadolu'nun iç kesimleri ile Orta Akdeniz çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'nun az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Pazar günü, İç Ege, Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu ve batısı ile Doğu Karadeniz yağışlı geçecek. Yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. İç Ege, Orta Karadeniz ile İç Anadolu'nun iç kesimleri çok bulutlu, yağış almayan diğer kesimler az bulutlu ve açık geçecek.

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Hafta sonu beklenen günün en yüksek sıcaklık değerleri Ankara'da 27, İstanbul'da 28, İzmir'de 33, Antalya'da 29, Adana'da 33, Diyarbakır'da 36, Trabzon'da 27, Samsun'da 29, Erzurum'da 26 derece civarında seyredecek. 

OKUMA LİSTESİ