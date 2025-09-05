Karabük'te 2 otomobil çarpıştı: 3 ölü

Eflani-Kastamonu Daday kara yolu, Kababayır mevkisinde M.O. yönetimindeki otomobil ile Y.Y. idaresindeki otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın ardından iki otomobilde yangın çıktı, haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, görevliler yaptıkları kontrolde sürücü Y.Y. ile aynı otomobildeki Z.Y. ve Z.Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan 5 kişi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, araçların ve cenazelerin kaldırılmasıyla ulaşıma açıldı.

Cenazeler, olay yerindeki incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı'na gönderildi.