AA 05.09.2025 04:49

Karabük'te 2 otomobil çarpıştı: 3 ölü

Karabük'ün Eflani ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Karabük'te 2 otomobil çarpıştı: 3 ölü
[Fotograf: AA]

Eflani-Kastamonu Daday kara yolu, Kababayır mevkisinde M.O. yönetimindeki otomobil ile Y.Y. idaresindeki otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın ardından iki otomobilde yangın çıktı, haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, görevliler yaptıkları kontrolde sürücü Y.Y. ile aynı otomobildeki Z.Y. ve Z.Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Karabük'te 2 otomobil çarpıştı: 3 ölü

Kazada yaralanan 5 kişi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, araçların ve cenazelerin kaldırılmasıyla ulaşıma açıldı.

Cenazeler, olay yerindeki incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı'na gönderildi.

Karabük Trafik Kazası
