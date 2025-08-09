Açık 23.6ºC Ankara
TRT Haber 09.08.2025 01:24

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Hafta sonu yurt genelinde hava sıcaklıkları etkisini sürdürecek. Hafta sonu sıcaklıklar, Ankara'da 33 ila 34, İstanbul'da 32 ila 33 ve İzmir'de ise 38 ila 40 derece aralığında olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz (Amasya ve Çorum hariç) ile Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu, Sinop, Eskişehir, Çankırı, Ardahan, Kars ve Erzincan çevreleri, Erzurum'un kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Trabzon ve Rize’nin iç kesimleri ve Artvin’in batısında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların Trabzon ve Rize’nin iç kesimleri ve Artvin’in batısında kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Rüzgarın, Marmara, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde etkisini sürdürecek. Sıcaklıklar hafta sonu tüm yurtta mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Üç büyük şehirde hava durumu

Hafta sonunda İstanbul'da yağış beklentisi yok. Sıcaklıkların 32 ila 33 derecelerde seyretmesi bekleniyor.

Sıcaklıkların Ankara'da 33 ila 34, İzmir'de ise 38 ila 40 derece aralığında görüleceği tahmin ediliyor.

