Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Hafta sonu hava nasıl olacak?
[Fotoğraf: AA]
Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde hafta sonundan itibaren artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu ile Çanakkale'nin doğu, Balıkesir'in kuzey kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Eskişehir ve Kütahya'nın kuzeyi, Artvin ve Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Etiketler: hava durumu meteorolojiSon Güncelleme: 26 Haziran 2020 Cuma 09:18
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