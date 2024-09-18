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Türkiye
AA 18.09.2024 18:58

Hafif ticari araç ile tır çarpıştı: 1 ölü

Manisa'da tırla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaşamını yitirdi, beraberindeki kişi ağır yaralandı.

Hafif ticari araç ile tır çarpıştı: 1 ölü
[Fotograf: AA]

Hasan Beşer'in kullandığı hafif ticari araç, İzmir-Uşak kara yolu Kovukdere mevkisinde Mehmet Kaya idaresindeki tırla çarpıştı.

Kazayı görenlerin haber vermesiyle bölgeye, polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü Beşer'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Hafif ticari araç ile tır çarpıştı: 1 ölü

Hafif ticari araçtaki görme engelli İsmail Çelik itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılarak ambulansa konuldu.

Salihli Devlet Hastanesine götürülen Çelik'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Beşer'in cesedi, Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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