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Türkiye
DHA 25.10.2023 06:24

Hafif ticari araç ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde hafif ticari araç ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Yaşanan kazada Mehmet Tuncer yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

Hafif ticari araç ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Salihli- Köprübaşı yolu Uğur Kiremit mevkiinde, Mehmet Tuncer yönetimindeki motosiklet, Metin P. yönetimindeki hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde motosiklet sürücüsü Tuncer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Mehmet Tuncer'in cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazada yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Metin P. ise sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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