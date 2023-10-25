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Türkiye
İHA 25.10.2023 05:43

Antalya'da evde çıkan yangında patlamalar meydana geldi

Antalya’da altı garaj olan müstakil bir evde yangın çıktı. Yangın anında zaman zaman patlamalar yaşandı.

Antalya'da Neriman Küçüktokuç ve torunu Sudegül Küçüktokuç’un yaşadığı evin garaj bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Garaj bölümündeki yanıcı malzemeler nedeniyle alevler kısa sürede üst kata sıçradı. Aile kendini dışarı atarken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

İhbarla adrese çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Çatının ahşap olması nedeniyle yangın kısa sürede tüm evi sardı ve ard arda patlamalar yaşandı.

Patlamalarla birlikte mahalleli ise sokağa döküldü. Çok sayıda itfaiye ekibi hem alt hem üstten yangına müdahale ederek, bitişikteki evlere sıçramasını önledi. Ekiplerin tüm çalışmasına rağmen ev ve garaj bölümü kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme devam ediyor

Patlama sesiyle sokağa çıkan Suna özmen, "Uyuyorduk biranda 5 kere patlama oldu. Bir geldik her yer yerle bir olmuş. Mazı Dağında ev yanıyor. Şans eseri yaralı alan yok" dedi.

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