Hacı adayları kutsal topraklarda çiçek ve ilahilerle karşılanıyor

Hac görevlerini yerine getirmek için Mekke'ye gelen Türk hacı adayları için, otellerin kapı girişinde çeşitli ikramlarla karşılama yapılıyor.

Otel personelinin yardımıyla lobide ağırlanan hacı adaylarına hurma, zemzem, soğuk içecek ve diğer yiyecekler ikram ediliyor.

Hacı adayları bu ikram ve karşılamayla yol yorgunluğunu bir nebze de olsa üzerinden atıyor.

Hacı adayları heyecanlı

Kıbrıs'tan geldiğini söyleyen hacı adayı Harun Gökçe, ilk defa Kabe'yi göreceği için çok heyecanlı olduğunu belirterek kutsal topraklara geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Hacı adaylarından Ayla Coşkun da anlatılamayacak duygular içinde olduğunu belirtti.

"İlk defa geliyorum. Çok sevinçliyim, çok mutluyum."

Kaynak: AA