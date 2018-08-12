  • 12 AĞUSTOS 2018, PAZAR

TRT Haber

  • DOLAR 6.414
    EURO 7.324
  • BIST 94939.63
    ALTIN 249.72
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Hacı adayları kutsal topraklarda çiçek ve ilahilerle karşılanıyor

Hacı adayları kutsal topraklarda çiçek ve ilahilerle karşılanıyor

Hac ibadetini yerine getirmek için Mekke'ye gelen Türk hacı adayları kaldıkları otellerde çiçek ve ilahilerle karşılanıyor.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Hacı adayları kutsal topraklarda çiçek ve ilahilerle karşılanıyor

Hac görevlerini yerine getirmek için Mekke'ye gelen Türk hacı adayları için, otellerin kapı girişinde çeşitli ikramlarla karşılama yapılıyor.

Otel personelinin yardımıyla lobide ağırlanan hacı adaylarına hurma, zemzem, soğuk içecek ve diğer yiyecekler ikram ediliyor.

Hacı adayları bu ikram ve karşılamayla yol yorgunluğunu bir nebze de olsa üzerinden atıyor.

Hacı adayları heyecanlı

Kıbrıs'tan geldiğini söyleyen hacı adayı Harun Gökçe, ilk defa Kabe'yi göreceği için çok heyecanlı olduğunu belirterek kutsal topraklara geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi. 

Hacı adaylarından Ayla Coşkun da anlatılamayacak duygular içinde olduğunu belirtti.

"İlk defa geliyorum. Çok sevinçliyim, çok mutluyum." 

Kaynak: AA

Etiketler: Zemzem suyu, Mekke, hurma, Hacı adayları
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER