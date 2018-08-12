TİKA'nın genç gönüllüleri Özbekistan'da

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) koordinasyonunda, Türk Hava Yolları (THY), Anadolu Ajansı (AA) ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) iş birliğinde düzenlenen "2018 Tecrübe Paylaşım Programına" katılan gönüllü öğrenciler Özbekistan’ın tarihi Semerkant şehrinde çalışmalarını sürdürdü.

Gönüllü öğrenciler, programın ikinci gününde Semerkant'ın Konigil Mahallesi'ndeki "Semerkant İpek Kağıdı" atölyesinde yüzyıllar öncesinin teknikleriyle kağıt üretimi geleneğini yerinde inceledi.

Atölye sahibi Zarif Muhtarov, gönüllü öğrencilere Ortaçağ döneminde kullanılan kağıt üretme tekniklerini gösterirken, atölyede 8. yüzyıldan başlayarak 18.yüzyıla kadar kullanılan tekniklerle kağıt üretildiğini aktardı. Atölyedeki faaliyetler hakkında bilgi alan gönüllü öğrenciler, atölyede çalışarak tarihi tekniklerle kağıt üretimi sürecinde yer aldı.

Muhtarov, yaptığı açıklamada, yabancı seyyahların sürekli olarak atölyelerini ziyaret ettiğini anımsatırken, ilk defa Türkiye’den tecrübe paylaşımı için öğrencilerin geldiğini ve bunun kendileri için sevindirici olduğunu belirtti.

Gönüllü öğrenci Rümeysa Nur Karaman da halen Ortaçağ teknikleriyle kağıt üreten Semerkant kağıt atölyesiyle yakından tanıma fırsatı bulduklarını kaydederek, bunun kendilerini çok etkilediğini ve atölyede çok şey öğrendiklerini ifade etti. Karaman, dut ağacı kabuğundan yapılan ve 2 bin yıl boyunca dayanıklı olan Semerkant kağıdının birçok süreçten geçtiğini, kendilerinin tüm bu süreçleri tek tek incelediklerini dile getirdi.

Gönüllü öğrenciler, ayrıca Semerkant’taki Mirza Uluğbey Rasathanesi ve İmam Maturidi Türbesi'ni ziyaret etti.

Özbekistan'daki temasları boyunca meşhur Özbek pilavının nasıl yapıldığını da öğrenecek olan öğrenciler, ayrıca Buhara şehrinde de çeşitli etkinliklere katılacak.

Tecrübe Paylaşım Programı

"2018 Tecrübe Paylaşım Programı" ile 8 Eylül'e kadar 30 ülkeye gidecek yaklaşık 500 öğrenci, bu ülkelerde Türkiye ve Türk sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını yerinde inceleyerek 100'e yakın proje ve faaliyete katılacak.

Öğrenciler, program kapsamında Nijer'in yanı sıra Arnavutluk, Bosna Hersek, Burkina Faso, Cezayir, Cibuti, Çad, Fas, Gana, Gürcistan, Kamerun, Karadağ, Kazakistan, Kenya, Kolombiya, Lübnan, Makedonya, Mozambik, Namibya, Özbekistan, Romanya, Senegal, Sırbistan, Somali, Sudan, Tanzanya, Tunus, Ürdün, Moldova ve Güney Afrika'ya gidecek.

Gittikleri ülkelerde TİKA ve yerel sivil toplum kuruluşlarının belirlediği okul, yetimhane, kütüphane ve ibadethane gibi mekanlara tadilat, tamirat ve donanım malzemelerinin sağlanmasına ilişkin proje uygulamalarına katılacak öğrenciler, sosyal, kültürel ve insani yardım aktivitelerinde de bulunacak. Öğrenciler ayrıca kalkınma proje uygulamalarına da iştirak edecek.

TİKA, Türkiye'nin şefkat elini uzattığı dünyanın dört bir yanına giderek eşsiz tecrübeler kazanacak gönüllü öğrencilerin, program aracılığıyla küresel gönüllülük bilincine de sahip olmasını hedefliyor.

Kaynak: AA