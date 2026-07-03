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Türkiye
TRT Haber 03.07.2026 10:59

Hacda rahatsızlanan hasta CİMER'e başvurdu: 48 saat içinde yurda döndü

Hac ibadetini yerine getirmek için gittiği Suudi Arabistan’da rahatsızlanan N.A., ambulans uçakla Türkiye’ye getirildi. Kızının CİMER’e yaptığı başvuru ardından 2 günde yurda döndürülen N.A.’nın Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavisi sürüyor.

Hacda rahatsızlanan hasta CİMER'e başvurdu: 48 saat içinde yurda döndü

CİMER’e 5 Haziran’da başvuru yapan vatandaş, annesinin Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonunda hac ibadetini yaptığı sırada Suudi Arabistan’ın Mekke şehrinde rahatsızlandığını belirtti.

Annesinin tedavisi için kaldırıldığı Suudi German Hospital hastanesinde yapılan tetkiklerde COVID ve verem hastalığı teşhis edildiği ve yoğun bakımda tedavi altında olduğunu belirterek annesinin Türkiye’ye getirilmesi ve tedavisinin burada devam etmesi için yaptıkları ambulans uçak başvurusunun kabul edilerek acilen sevkin sağlanmasını talep etti.

Pnömoni tanılı hastaya hızlı müdahale

Talep üzerine Cidde Konsolosluğu tarafından ivedilikle gerekli işlemler gerçekleştirildi. N.A.’nın Türkiye’ye nakli için Diyanet İşleri Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda uçak ambulans operasyonu düzenlendi.

Pnömoni tanısıyla rahatsızlandığı bildirilen hasta, teknik ve uçuş izinlerinin tamamlanması ardından 7 Haziran’da Suudi Arabistan’dan uçak ambulansla alınarak İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine nakledildi.

N.A.’nın yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü, bilincinin açık olduğu öğrenildi.
 

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CİMER Hac Sağlık Bakanlığı
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