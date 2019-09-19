Hac ve umre turu düzenleyen seyahat acentaları, büyük hayal kırıklığı içinde. Firmalar, Suudi Arabistan Hac Bakanlığının 300 riyallik giriş vergisinin şokunu atlatmadan yeni bir maliyet kalemi eklendi. Seyahat sigortası adı altında ek bir vergi geldi.

TURSAB Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Canatan, "Önce 300 riyal her şahıs konuldu. Umre için gidecek vatandaşlara 198 riyal daha vergi konuldu. Ayın 14'ünde ilk grubumuza bu vergiler uygulandı. Hem döviz artışları ve ilave zamlardan dolayı vatandaşların umre ziyaretlerinin azalacağını öngörüyoruz." dedi.

İki vergi toplamda 750 lirayı buluyor. Bu fiyat artışı tur şirketlerinin planlamalarını da etkiledi.

Firma yöneticisi Şaban Bilgiç, "Yeni yıl denildiğ 1 Muharrem yani 31 Ağustos itibarıyla başladı. Yani bu vergiler bizden alınmaya başlandı. Özellikle 2018/2019 umrede kur artışı sektördeki pazarda yüzde 35 kayıp vardı. Bu senede böyle sürprizle karşılaştık." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'a 2018 ve 2019 yılı içinde 7,7 milyon kişi umre ziyaretinde bulunmuştu.

Kaynak: TRT Haber