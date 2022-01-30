Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturmasını yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde bulunan Nuri Gökhan Bozkır'ın gözaltı süresinin uzatılması için sulh ceza hakimliğinden talepte bulundu.

Bunun üzerine Bozkır, sağlık kontrolünün ardından polis tarafından Ankara Adliyesine getirilerek, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturması zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır'ın gözaltı süresi 4 gün daha uzatıldı. Soruşturmaya dair detayları @trthaber muhabiri Yiğitcan Karatepe aktardı.https://t.co/vSWa5b8HTF pic.twitter.com/9Ahj5jklhB — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 30, 2022

"Örgüt üyeliği" ve "tasarlayarak öldürme" ile suçlanan zanlının beyanını alan hakimlik, savcılığın talebini kabul ederek gözaltı süresini 4 gün uzattı.

Bozkır, ardından yeniden Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

İfade işlemlerinin ardından Bozkır Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilecek.

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MİT tarafından ülkeye getirildi

Ankara'da evinin önünde suikast sonucu 18 Aralık 2002'de yaşamını yitiren akademisyen Necip Hablemitoğlu'nun katil zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır, kırmızı bültenle aranırken MİT tarafından Ukrayna'da yakalanıp Türkiye'ye getirilmiş, zanlının ilk sorgusu MİT'te yapılmıştı.

Ardından 27 Ocak'ta Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edilmişti.