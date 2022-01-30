Fener Mahallesi'nde gece Nedim Tekerli'ye ait ağıla giren sokak köpekleri, koyunlara saldırdı.

Koyunlardan 4'ü telef oldu, 3'ü yaralandı.

"Birkaç gün önce de 10 koyun telef oldu"

Tekerli, aynı mahallede birkaç gün önce başka bir besicinin ağılına giren köpeklerin 10 civarında koyunu telef ettiğini söyledi.

Köpeklerin sürü halinde gezdiğini dile getiren Tekerli, "Sokak hayvanlarına müdahale edilmesini istiyoruz. Sokak köpeklerinin belediye tarafından toplatılıp, özenle bakılmasını istiyoruz. Yoksa bizim gibi birçok insan mağdur durumda" dedi.

Yaralanan 3 koyun veteriner tarafından tedaviye alındı.