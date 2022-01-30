Avcılar Belediyesi'nde görevli kameraman Ercan Yüksel'in gözüne geçen yıl kornea nakledildi. Yüksel, iki arkadaşı ile birlikte geçen hafta kar temizleme çalışmalarını görüntülemeye çıktı.

Bulundukları araç öndeki aracın yavaşlaması üzerine durdu. Bu sırada arkadaki kamyonet de Yüksek ve arkadaşlarını taşıyan araca çarptı.

Ercan Yüksel gözünü korumaya çalıştı ama yumruk darbelerinden kaçamadı. Korktuğu başına geldi.

“Gözümden ameliyatlıyım bana dokunmayın dedim, dinlemediler”

Yüksel, olay günü yaşadıklarını anlattı.

"Kamyonetten çıkanlar 3 kişiydi, işte 2 oğul bir babaydı. Birden bize saldırgan tarzlarla bağırmaya, hakaret etmeye başladılar. ‘Niye durdunuz? Niye frene bastınız?’ dediler. Biz de önümüzdeki araç durduğu için mecburen durmak zorunda kaldık.

Bizim şoföre vurmaya başladılar. Yapmayın arkadaşlar etmeyin derken benim üzerime geldiler. Bana karışmayın dedim ben gözümden ameliyatlıyım dedim. Yumrukla gözüme bir vurdu o anda gözüm gitti.”

Kornea nakli yapılan gözünde yüzde 90 görme kaybı oluştu

Yaralanan kameraman hastaneye kaldırıldı, sol gözünde yüzde 90 görme kaybı tespit edildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan baba ve 2 oğlu mahkemeye sevk edildi. Baba serbest bırakıldı, diğer iki zanlı ise tutuklandı.

