İstanbul Şişli'de sahibi tarafındın sokağa çıkarılan Miel isimli köpek, aydınlatma direğinde açık bırakılan kablolar yüzünden akıma kapıldı.

Çevredekiler akıma kapılan köpeği hayata döndürmek için uğraştı.

Sırp tazısı cinsi köpeğe, kalp masajı uygulandı. Daha sonra veterinere de götürülen köpek kurtarılamadı.

Başka bir elektrik direğin kabloları da açıkta duruyor

Direkteki kablolar, yetkililer tarafından kapatıldı ancak aynı sokakta bir başka elektrik direğinin kablolarının açıkta olması mahallede tedirginliğe neden oldu.