Haber Giriş: 30 Ocak 2022 Pazar 16:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Akıma kapılan köpek hayatını kaybetti
İstanbul'da sahibi tarafından sokağa çıkarılan bir köpek, aydınlatma direğinde açık bırakılan kablolar nedeniyle akıma kapıldı. Köpek sokaktakilerin çabalarına rağmen kurtarılamadı.
İstanbul Şişli'de sahibi tarafındın sokağa çıkarılan Miel isimli köpek, aydınlatma direğinde açık bırakılan kablolar yüzünden akıma kapıldı.
Çevredekiler akıma kapılan köpeği hayata döndürmek için uğraştı.
Sırp tazısı cinsi köpeğe, kalp masajı uygulandı. Daha sonra veterinere de götürülen köpek kurtarılamadı.
Başka bir elektrik direğin kabloları da açıkta duruyor
Direkteki kablolar, yetkililer tarafından kapatıldı ancak aynı sokakta bir başka elektrik direğinin kablolarının açıkta olması mahallede tedirginliğe neden oldu.
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