Kaza, Atakent 4. Cadde üzerinde seyir halinde olan otomobil sürücüsü, gizli buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek, yol kenarında bulunan sürücü kursuna ait iki otomobil ve minibüse çarptı.

Otomobil, ardından da sürücü kursu eğitmeni Kader Demirkol'a çarptıktan sonra savrularak refüje çıktı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Demirkol, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Kader Demirkol'un arkadaşı Yıldırım Dursun, "Trafik kazası sonucu bir görev arkadaşımızı kaybettik. Nasıl olduğuna dair bilgimiz de yok. Buraya geldim yoldayken öğrendim. Arkadaşımızı kaybettik. Elimizden bir şey gelmiyor sonuçta gidilmiş bir can var. Tedbirlerin nasıl olması gerektiği tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor" dedi.

Sürücünün alkollü olduğu iddia edildi

Kader Demirkol'un meslektaşı Olgun Çika, "Olay tamamen hızla alakalı. Alkol, bilinçsiz sürücü. Bu kaza değil bu cinayet. Olan bizlere oldu. Yaralandı. Kan kaybı yüksekti kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti" ifadesini kullandı.

Kazaya neden olan otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, sürücünün alkollü olduğu iddia edildi.

