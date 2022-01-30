Küçükçekmece'deki kazada yaralanan sürücü eğitmeni hayatını kaybetti
Küçükçekmece'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki iki otomobil ve bir minibüse çarptı. Sürücü kursu eğitmeni olduğu öğrenilen Kader Demirkol kaza sonucunda kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, Atakent 4. Cadde üzerinde seyir halinde olan otomobil sürücüsü, gizli buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek, yol kenarında bulunan sürücü kursuna ait iki otomobil ve minibüse çarptı.
Otomobil, ardından da sürücü kursu eğitmeni Kader Demirkol'a çarptıktan sonra savrularak refüje çıktı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Demirkol, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Hayatını kaybeden Kader Demirkol'un arkadaşı Yıldırım Dursun, "Trafik kazası sonucu bir görev arkadaşımızı kaybettik. Nasıl olduğuna dair bilgimiz de yok. Buraya geldim yoldayken öğrendim. Arkadaşımızı kaybettik. Elimizden bir şey gelmiyor sonuçta gidilmiş bir can var. Tedbirlerin nasıl olması gerektiği tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor" dedi.
Sürücünün alkollü olduğu iddia edildi
Kader Demirkol'un meslektaşı Olgun Çika, "Olay tamamen hızla alakalı. Alkol, bilinçsiz sürücü. Bu kaza değil bu cinayet. Olan bizlere oldu. Yaralandı. Kan kaybı yüksekti kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti" ifadesini kullandı.
Kazaya neden olan otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, sürücünün alkollü olduğu iddia edildi.