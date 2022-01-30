Bakan Soylu, Trabzon'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Türkiye'de, dün Giresun'da olduğu gibi bugün de Trabzon'da yapılan hizmetlerin açılışında birlikte olduklarını söyledi.

"Uçsuz bucaksız bir tablo var burada. Bu 20 yıl boyunca bu ülkenin yüzünü yere eğdirmeyen, bu milletin yüzünü yere eğdirmeyen, ecdadımızın bize bıraktıklarının yüzünü yere eğdirmeyen, etrafımızdaki coğrafyanın umudu olan Recep Tayyip Erdoğan sevgisi…" ifadesini kullanan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Allah'a hamdolsun 20 yıldır Türkiye'yi yöneten Sayın Cumhurbaşkanımız gelişmelere, gelişimlere, devrimlere bu aziz milletle beraber imza atmıştır. Allah'a hamdolsun sadece içerdeki gelişmeler değil, Doğu Akdeniz, Libya, Kıbrıs Kapalı Maraş ve hepimizin içerisinde ukde olan Karabağ'da, bütün dünyaya 'Biz haksızlıklara meydan okuyoruz, biz artık eski Türkiye değiliz, biz bütün dünyaya hakkı anlatan bir Türkiye'yiz.' diyen… Bunu siz sağladınız, bunu sizler gerçekleştirdiniz. Milletin adamına da AK Parti'ye de Cumhur İttifakı'na da sahip çıkan bir irade ortaya koydunuz. Buradan Trabzon meydanındaki bu birlikteliğinizin haykırdığı şudur, dünyaya meydan okuyorsunuz, 'Topunuz gelin.' diyorsunuz."

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütlerine bu coğrafyada haddini bildiren bir anlayışı ortaya koydu"

Bakan Soylu, sadece İHA'lar, ATAK helikopterleri, yerli mühimmatlar değil, 20 yıldır stratejik bir akılla Türkiye'yi yöneten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, dünyanın arkasında olduğu terör örgütlerine bu coğrafyada haddini bildiren ve 'Bizimle uğraşmayın' diyen bir anlayışı ortaya koyduğunu kaydederek şöyle konuştu:

"Şimdi hedefimiz şudur; birileri diyor ki 'Bu horonu bırakın' Tayyip Erdoğan bu horonu bırakır mı? Millet Tayyip Erdoğan'ı bırakır mı? Ey Trabzon, 2023 yılında cumhurbaşkanlığı seçiminde bunlara dersini verecek misiniz? Büyükelçilere, dış dünya ülkelerine dersini verecek misiniz? 'PKK'yı, PYD'yi Suriye'den, Irak'tan silmeyelim.' diye tezkereye 'Hayır' diyenlere dersini verecek misiniz? Bize mühimmat vermeyenlere, 'Sizi terörle mücadelede yalnız bırakıyoruz' diyenlere dersini verecek misiniz? Otomobiliyle uçağıyla bütün dünyaya meydan okuyan Türkiyesiyle bunlara Trabzon dersini verecek, dersini verecek, dersini verecek."

Çalıştıklarını, gayret gösterdiklerini dile getiren Soylu, "Emrinize amadeyiz. Allah bizi size mahcup etmesin inşallah. Trabzon'un yapacak çok işi var, Türkiye'nin yapacak çok işi var, milletimizin yapacak çok işi var, Cumhur İttifakı'nın yapacak çok işi var, Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacak çok işi var" ifadesini kullandı.