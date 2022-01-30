Virüs eski gücünde olmasa da yayılmaya devam ediyor. Vaka sayıları hala tırmanışta…

Omicron varyantının etkisi ile günlük vaka sayıları 100 bine yaklaştı. Hastanelerin acil tıp servislerine ayaktan başvuruları artmış durumda.

Yatan hasta ve yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayısında buna paralel bir artış bulunmuyor.

"Vaka artışı var ama salgın ilk günlerindeki gibi değil" diyen Acil Tıp Kliniği Sorumlusu Doç. Dr. Halil Doğan, "Daha çok üst solunum yolları enjeksiyonları, boğaz ağrısı, öksürük, burun akıntısı, ateş şikayetleriyle yeşil alana başvurularımız söz konusu" dedi.

65 yaş üzeri ve kronik hastalığı olanlar ise koronavirüsü ağır geçirebiliyor. Risk grubunda olan kişilerin belirti gördüklerinde hemen hastaneye gitmesi gerekiyor.

Hastalığı kolay atlatmak için aşı dozlarının tamamlanması önemli.

Doç. Dr. Doğan, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de üçüncü doz aşılarının yapılması vaka ciddiyet oranını, yoğun bakıma yatış oranlarını ve ölüm oranlarını ciddi şekilde azaltacaktır" diyerek uyardı.