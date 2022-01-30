Haber Giriş: 30 Ocak 2022 Pazar 16:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Esenyurt'ta iki metrobüs çarpıştı: 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 2 metrobüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
İstanbul'da, sabah saatlerinde, Büyükçekmece istikametine giden metrobüs, Saadetdere durağında başka bir metrobüse arkadan çarptı.
Kazada metrobüsteki yolculardan biri yaralandı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yolcunun tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.
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