Terörle mücadeleyi başarıyla sürdüren güvenlik güçleri yeni yıla elleri tetikte girdi.

Siirt

Siirt'te kırsal alanda yürüttükleri başarılı operasyonlarla PKK'lı teröristlere göz açtırmayan Mehmetçik, yeni yılı elleri tetikte karşıladı.

İl Jandarma Komutanlığında görevli Mehmetçik, yeni yıla girdiği Siirt-Şırnak kara yolunda yer alan Sağırsu Jandarma Karakol Komutanlığı mevkisindeki yol kontrol noktasında ikramlarda bulunduğu vatandaşların yeni yılını kutladı.

Aralarında kadın personelin de yer aldığı jandarma ekipleri, vatandaşların yeni yılı huzur ve güven içerisinde karşılaması için drone ile kontrol yaptı, narkotik ve bomba arama köpekleriyle de asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Asayiş ekipleri mobil plaka tanıma sistemi (PTS) ile yol güvenliğini sağlarken, trafik ekipleri de sürücülere alkol testi uyguladı, kimlik kontrolü yaptı.

Pusu görevi yaptılar

Jandarma ekipleri, kırsal alandaki karakollarda yer alan kulelerde nöbet tuttu.

Pusu görevi yapan ekipler, dağ-taş demeden arazide görev alarak bölgenin huzur ve güvenliğini sağladı.

Şehit Bahattin Baştan Kışlası'nda görevli bölük komutanı Başçavuş Hayati Fercan, görev öncesi hitap ettiği askerlere hayırlı bir yıl diledi.

Halkın huzur ve güvenliği için 2020 yılına görev başında girdiklerini belirten Fercan, "Yeni yıla girerken halkımızın huzur ve güvenliği için fedakarca bir göreve daha hazırız. Her ne kadar bugün ailemizle birlikte olmasak da halkımızın birlik, bütünlük ve huzuru için görevde olmak da bizim için ailemizle birlikte olmak gibidir. O yüzden her şey halkımızın esenliği ve güvenliği içindir. Arkadaşlar, görev esnasında halkımızın güvenliği için kazasız belasız, özverili bir şekilde bütün arkadaşlarıma hayırlı görevler diliyorum." dedi.

Hakkari

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK'ya göz açtırmayan güvenlik güçleri, yılbaşında da elleri tetikte nöbet tutuyor.

Irak sınırının sıfır noktasındaki yüksek rakımlı üs bölgelerinde terörle mücadeleyi başarıyla yürüten güvenlik güçleri, bir an olsun görev başından ayrılmıyor.

PKK'lı teröristlere yönelik operasyonların devam ettiği Çukurca'da, Kiyeris Tepe Üs Bölgesi'nde görevli özel harekat polisleri, fedakarca vatan savunması yapıyor.

Dondurucu soğukta 1350 rakımlı üs bölgesinde görevli Hakkari Emniyet Müdürlüğüne bağlı özel harekat polisleri, 2020'ye elleri tetikte girdi.

Ağrı

Tendürek Dağları'nın "Hudut Kartalları" yeni yıla elleri tetikte girdi

Türkiye-İran sınırındaki Şehit Piyade Er Bayram Şenol Hudut Karakolu'nda görev yapan kahraman Mehmetçikler, yeni yıla vatan nöbeti tutarak girdi.

Yurdun en doğusundaki Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde vatan savunmasını bir an olsun bırakmayan Mehmetçik, sıfırın altında 25 derecede fedakarca vatan savunmasını sürdürüyor.

"Hudut Kartalları", Tendürek Dağları'nda bulunan Şehit Piyade Er Bayram Şenol Hudut Karakolu'nda Türkiye'nin doğu sınırlarını gözlüyor.

Her ne sebeple olursa olsun görevini bir an dahi bırakmayan Mehmetçik, bir yandan kar yağışı ve soğukla mücadele ederken, bir yandan da vatan hudutlarını koruyarak 2020 yılına girdi.

Dosta güven, düşmana korku

Yeni yılı ailelerinden uzakta karşılamalarına rağmen vatanı savunmanın gururunu yaşayan ve halkın huzur ile güvenliği için vatan nöbetine devam eden Mehmetçikler, dosta güven, düşmana ise korku mesajları verdi.

Karakol Komutanı Piyade Asteğmen Bülent Aktaş, asil Türk milletinin namus ve şerefini, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, sorumluluk bölgesinde korumakla görevli birliğinin vatan ve millet uğruna seve seve can vermeye hazır olduğunu belirtti.

Karakolda vatani görevini yapan Mehmetçiklerden Piyade Er Anıl Can Doğan ise karakolun kule nöbetçisi olduğunu ifade ederek, "Yeni yıla gireceğimiz bu saatlerde hudut nöbetimizi icra etmekteyiz. Buradan bütün Türk milletinin yeni yılını kutluyorum." dedi.

Piyade Er Burak Özhan da nöbet tuttuğu kulesini denetleyen komutanına, "Asil Türk milletinin namus ve şerefini, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü sorumluluk bölgemde korumakla görevli gözetleyiciyim. Gözüm sorumluluk bölgemde, kulağım komutanda. Vatan ve millet uğruna seve seve can vermeye hazırım." diyerek tekmil verdi.

Ailelerini arayarak yeni yıllarını kutladılar

Karakolda görev yapan Mehmetçikler, Tendürek Dağları'nın sınırlarında yılın son devriyesini gerçekleştirdi. Bir süre sınır hattını inceleyen askerler, daha sonra karakola dönerek yemek yedi.

Kış şartlarının Türkiye'de en fazla etkisini gösterdiği yerlerden olan Tendürek Dağları'nda görev yapan Mehmetçiklerden bazıları 2020 yılının ilk dakikalarında ailelerine telefon ederek yeni yıllarını kutladı.

Bazı askerler ise yeni yılı kitap okuyup arkadaşlarıyla vakit geçirerek karşıladı.

Kaynak: AA