Türkiye genelinde yılbaşı etkinliklerine yoğun ilgili gösterilirken, vatandaşlar yeni yılı coşkuyla karşıladı.

İstanbul

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde bir araya gelen çok sayıda vatandaş ve turist, yeni yıla saniyeler kala hep bir ağızdan geri sayım yaptı.

Bazı vatandaşlar meşale yakarken, bazıları da dilek balonları uçurdu. İstiklal Caddesi boyunca da şarkılar söyleyerek yeni yıla girenler, güzel görüntüler oluşturdu.

[Fotoğraf: AA]

Taksim Meydanı'na İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından konulan ışıklandırılmış yılbaşı ağacı önünde fotoğraf da çektiren vatandaşlar, havai fişeklerin görüntüsünü cep telefonlarına kaydetti.

Beşiktaş ve Kadıköy

Beşiktaş'ta da vatandaşlar geri sayım yaparak yeni yıla girdi. Bazı vatandaşlar yeni yılın ilk dakikalarına eğlence mekanlarda girerken, bir kısım vatandaş ise iskelede ve Ortaköy'de gerçekleştirilen havai fişek gösterisini izledi. Gösterileri cep telefonları ya da profesyonel kameralarla kaydeden vatandaşlar, şarkılar söyleyerek keyifli zaman geçirdi.

[Fotoğraf: AA]

Kadıköy, Bağdat Caddesi, Altıyol, Boğa ve Rıhtım Meydanı olmak üzere merkezi yerlerde de bir araya gelen vatandaşlar 2020'nin gelişini kutladı.

Boğa Heykeli çevresinde toplanan bir grup vatandaş, yeni yıla saniyeler kala geri sayım yaptı.

Bazı vatandaşlar da yeni yıl coşkusunu fotoğraflarına yansıttı.

Ankara

Akşam saatlerinden itibaren meydan ve caddelerde toplanmaya başlayan Başkentliler, soğuk havaya rağmen saatler ilerledikçe kalabalık gruplar halinde eğlendi.

[Fotoğraf: AA]

Geri sayarak yeni yıla adım atan vatandaşlar, müzik eşliğinde bir süre eğlendi.

Vali Vasip Şahin, İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ünsal Bulut da Kızılay Meydanı'na gelerek, Komuta Kontrol Otobüsü'nden güvenlik kameraları aracılığıyla alınan önlemleri denetledi.

İzmir

Yeni yılı bir arada karşılamak isteyen İzmirliler, soğuk havaya rağmen Cumhuriyet Meydanı'nı doldurdu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte vatandaşlar doyasıya eğlendi.

[Fotoğraf: İHA]

Yeni yıla saniyeler kala hep bir ağızdan 10'dan geriye doğru sayan vatandaşlar, yakınlarına ve arkadaşlarına sarılarak yeni yıl sevincini yaşadı.

Yılbaşı kutlamalarının yoğunlaştığı bölgelerde polis geniş güvenlik önlemi aldı.

Bursa

Kış turizminin en önemli ve en gözde mekanlarından biri Uludağ'da vatandaşlar ve tatilciler 2020 yılına havai fişekler altında, otellerde sahne alan sanatçıların eşliğinde ve karların altında yaktıkları ateşlerin başında coşkuyla girdi.

2020 yılına girerken atılan havai fişekler görsel şölen oluştururken birçok vatandaş ise kar yağışı sonucu 40 santimetreye ulaşan karların üzerinde eksi 5 derecede patlayan havai fişeklerin altında yeni yıla ‘merhaba’ dedi.

Kaynak: AA, TRT Haber, İHA