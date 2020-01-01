Türkiye'nin bir çok şehrinde 2020 yılının ilk bebekleri dünyaya geldi.

Bartın

Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde yeni yılda dünyaya gelen ilk bebeğe "Utku Berk" ismi verildi.

Ercan ve Şükran Günay çiftinin yeni yılın ilk dakikalarında bir erkek çocuğu oldu.

3 kilo 110 gram bir erkek bebek dünyaya getiren Şükran Günay, ikinci kez annelik sevincini yaşadığını ve çok mutlu olduğunu belirtti.

Bebeklerinin ismini Utku Berk koyduklarını aktaran Günay, bebeğini sağlıklı şekilde kucağına aldığını ve yeni yılın ilk dakikalarında doğmasının heyecanını yaşadığını ifade etti.

Öte yandan, Bartın Valisi Sinan Güner, yeni yılın ilk bebeğini ve annesini hastanede ziyaret ederek, çeyrek altın taktı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta, özel bir hastanede gerçekleşen doğumla 2020'nin ilk bebeği "Cengiz" oldu.

Kentteki özel bir hastanede, Yonca ve Mikail Göçer çiftinin dördüncü çocuğu saat 00.01'de dünyaya gözünü açtı.

Sezaryenle 3 kilo 110 gram bir erkek bebek dünyaya getiren Yonca Göçer, dördüncü kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı.

Anne Göçer, yaptığı açıklamada, bebeklerinin ismini Cengiz olarak koyduklarını söyledi.

Dördüncü de olsa oldukça heyecanlandıklarını belirten Göçer, "Çok heyecanlıyım, mutluyum, huzurluyum. Yeni yılda bir bebeğim oldu. Anlatılmaz bir duygu. Allah'a şükürler olsun. Çok şükür sağlık ve sıhhatli. Yeni dördüncü çocuğumu kucağıma alarak girmenin mutluluğunu yaşıyorum."

Kilis

Kilis'te 2020 yılının ilk bebeği doğdu.

Kilis Devlet Hastanesi Kadın Doğum Servisinde Emine-Ali Yılmazer çiftinin ilk çocuğu olarak 3 kilo 800 gram ağırlığında doğan bebeğe "Alihan Kemal" adı verildi.

Bebeğe ilk hediyeyi aileyi ziyaret eden AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş ile İl Sağlık Müdürü Mahmut Arık verdi.

Arık, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlıklı bir bebek dünyaya geldiğini belirtti, Gaziantepli bir ailenin ikinci çocuğu olarak doğan bebeğin vatanına, milletine faydalı olması dileğinde bulundu.

Karataş da kentte 2020'de dünyaya gelen ilk bebek olan Alihan Kemal bebeği karşılamanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Çocukların ülkenin geleceği için önem arz ettiğini belirten Karataş, bu vesileyle yeni yılın ülkeye barış, huzur, mutluluk ve esenlikler getirmesi temennisinde bulundu.

Baba Ali Yılmazer de çok mutlu olduğunu belirterek, "Yeni yılda doğum yapmış tüm anne ve babaları tebrik ediyorum. Allah olmayanlara da nasip etsin. Önemli olan sağlıklı olması." diye konuştu.

Mersin

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yeni yılın ilk bebeğine Cennet Nur ismi verildi.

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine akşam saatlerinde gelen Pınar Dolunay'ın, yeni yılın ilk dakikalarında normal doğumla kız çocuğu oldu.

Cennet Nur ismini koydukları 3 kilo 250 gram ağırlığındaki bebek, yeni yılda hastanenin ilk bebeği oldu.

Anne Dolunay, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlıklı bir bebek dünyaya getirdiği ve 3'üncü çocuğunu kucağına aldığı için mutlu olduğunu söyledi.

Dolunay," İki oğlumdan sonra bir kızım oldu. Mutluyum. Sağ salim doğum yaptık. Yeni yıl hayırlara vesile olsun." dedi.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ise yılın ilk bebeği ve annesine hastanede ziyarette bulunarak, altın hediye etti.

Sakarya

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde yeni yılda dünyaya gelen ilk bebeğe "Ahmet Emin" ismi verildi.

Fezayil ve Nurgül Çakır çiftinin yeni yılın ilk dakikalarında bir erkek çocuğu oldu.

3 kilo 370 gram bir erkek bebek dünyaya getiren Nurgül Çakır, üçüncü kez annelik sevincini yaşadığını belirterek, çok mutlu olduğunu belirtti.

Bebeklerinin ismini Ahmet Emin koyduklarını ifade eden Çakır, bebeğini yeni yılın ilk dakikalarında sağlıklı şekilde kucağına aldığı için heyecanlı olduğunu söyledi.

Öte yandan, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, aynı hastanede doğan 2019 yılının son bebeği olan Doğukan ve Necla Aydın çiftinin oğlu "Yiğit Asaf" ile yeni yılın ilk bebeği "Ahmet Emin"i ziyaret ederek, hediye takdim etti.

Kaynak: AA