Güngören'de 5 katlı binanın çatı katının balkonunda, henüz bilinmeyen bir nedenle kısmi çökme meydana geldi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri balkondan sarkan beton parçalarını topladı.

Olayda ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmazken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.