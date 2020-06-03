Maldivler gibi olacak dediler. Mavi yeşil koylara beyaz kum döktüler. Üstelik iddiaya göre, dökülen kum değil, mermer tozuydu.

Bodrum'da çevre felaketine yol açabilecek çalışma, tamamlanmadan durduruldu. Belediye ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Yalıkavak ve Gündoğan sahilinde 5 yıldızlı iki otele baskın yaptı.

Kıyıya izinsiz müdahaleye Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 310 bin, belediye ise 35 bin lira idari para cezası kesti.

Dünyanın En Güzel Koyları Birliği Genel Sekreteri Galip Gür, "Yani ben koylarımıza bizim kızımız diye nitelendiriyorum. “Bizim Kızımız” zaten güzel. Bizim zaten özelliğimiz bu koylarımızın doğal olması. Onun için yani ben bu şekilde koylarımıza farklı şekillerde müdahale edilmesini kesinlikle tasvip etmiyorum ve kınıyorum." dedi.

Tepki çeken çalışmayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bardakçı Koyu'ndaki benzer bir kum dökme çalışması da zabıta ekiplerince durduruldu.

Plajdan alınan kum, tahlil için laboratuvara gönderildi.