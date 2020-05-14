Adana Valisi Mahmut Demirtaş, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınıyla büyük bir mücadelenin verildiği bugünlerde, sağlık sektörünün kalitesi ve işlevinin önemine dikkat çekti.

"Sağlık sektöründe birçok yatırım gerçekleştirildi"

Kentin, sağlık hizmetlerinin kalitesi, kapasitesi ve vatandaşların sağlık ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda çok iyi durumda olduğunu belirten Demirtaş, "Devletimiz, sağlık sektörüne birçok yatırım gerçekleştirdi ve gerçekleştirmeye de devam ediyor. Bizler de çalışmalarımızı, ilimizin ve vatandaşlarımızın hep daha iyi hizmeti hak ettikleri düşüncesiyle sürdürüyoruz. Güney Seyhan Devlet Hastanesi'ni vatandaşlarımızın hizmetine sunmak amacıyla çalışmalarımıza pandemi sürecinde de devam ediyoruz" dedi.