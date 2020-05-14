Hasat törenine Tarım ve Orman İl Müdürü Recep Bulut, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Köse Mehmet Poyrazoğlu, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Hayri Uyduran ve teknik personel katıldı.

Ceyhan Irmağı yatağına yakın 12 dekarlık arazide sertifikalı arpa eken çiftçi Ramiz Poyraz, emeğin karşılığını alma zamanının geldiğini belirtti. Poyraz, hasat edilen üründen 500 kilo verim aldığını ve arpa satış fiyatının şu an 1,4 lira olduğunu söyledi.

Poyraz, ürünü kaldırır kaldırmaz hemen hazırlık yaparak, 2'nci ürün yer fıstığı ekeceğini ifade etti.

"Arpa ve buğday hasasında iyi bir verim beklenmektedir"

Tarım ve Orman İl Müdürü Bulut ise 6 aylık emeğin sonunda arpa ve buğdayda hasat günlerinin geldiğini belirterek, "İklimin olumsuz etkileri, yabacı ot hastalık ve zararlılarla mücadele edilerek yoğun emeklerle yetiştirilen ve stratejik öneme sahip olan arpa ve buğday hasasında iyi bir verim beklenmektedir. Beklentimiz dekara 500-600 kilodur. İlimizde bu yıl 39 bin 205 dekar arpa ve 436 bin 664 dekar buğday ekim alanı bulunmaktadır" dedi.