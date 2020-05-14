Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Altuğ Atalay, Bakanlık olarak her yıl belirli miktarda balığın göllere bırakıldığını söyledi. Bunların başında da sazanın geldiğini anlattı.

Atalay, göllere bırakılan balıklar arasında çok nadir yetişen lahoz ve kalkanın da olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bugün başlattığımız kampanya ile 63 ilde yaklaşık 5 milyon civarında balık bırakacağız. Bakanlık olarak yıl içerisinde bıraktığımız balık sayısı 40 milyonu geçiyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin bize belirlediği hedef 2023 yılına kadar 100 milyon balığı bırakmak."

[Fotoğraf: AA]

"Her türlü analizleri yapılmış, hastalık taşımayan balıklar"

Atalay, bu balıkların Bakanlık tarafından yetiştirilmiş ve özel lokasyonlara adapte olabilecek balıklar olduğunu anlatarak, her türlü analizleri yapılmış, hastalık taşımayan balıklar olduğunu vurguladı. Vatandaşlara uyarı yapan Atalay, şöyle konuştu:

"Eğer kendileri balıklandırma yapmak isterlerse ki buna bazen rastlıyoruz, bu son derece riskli. Hem ekosistemi zarara uğratıyor hem de hastalık taşıyor. Dolayısıyla devletimizin de buna karşı yaptırımı var. İzin alınmadan kişisel olarak balıklandırma yapılırsa 10 bin liraya kadar cezası var. Eğer bu kurumsal olarak vakıf veya dernekler aracılığı ile yapılırsa da 20 bin liraya kadar ceza verilebiliyor. Ekosistemi ve sağlığı korumak için dikkatli olmak gerekiyor ve izinsiz balıklandırma yapmamak lazım. Önümüzdeki dönemde çocuklarla bu tür etkinliklerimize devam edeceğiz."

[Fotoğraf: AA]

Atalay, yaklaşık 1 yaşında olduğunu belirttiği balıklara her aşaması kontrol altında bir sene bakıldığını söyledi.