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Türkiye
AA 04.03.2024 09:25

Güney Marmara-Adalar hattına sis engeli

GESTAŞ AŞ'nin açıklamasında, bugünkü seferlerin yoğun sis sebebiyle gecikmeli yapılacağı belirtildi.

Güney Marmara-Adalar hattına sis engeli
[Fotoğraf: AA Arşiv]

GESTAŞ AŞ'nin açıklamasında yoğun sis nedeniyle seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"04.03.2024 Pazartesi bölgede yaşanan yoğun sis nedeniyle Güney Marmara Adalar Hattı’nda tarifeli seferlerimiz gecikmeli olarak devam edecektir. Bölgede yaşanan yoğun sis nedeniyle Güney Marmara Adalar Hattı’nda saatinde gerçekleşemeyen sabah seferlerimiz yerine Avşa’dan saat 06.45, Ekinlik’ten saat 07.05, Marmara’dan saat 07.45 ve Balıklı’dan saat 08.45 kalkışlı seferler yapılacaktır."

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