Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Güney Ege ve Batı Akdeniz'de beklenen kuvvetli rüzgarın, fırtına ve yer yer kısa süreli tam fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.