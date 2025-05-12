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Türkiye
AA 12.05.2025 22:08

Gümüşhane'de heyelan nedeniyle 3 köye ulaşım sağlanamıyor

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle grup köy yolu ulaşıma kapandı.

Gümüşhane'de heyelan nedeniyle 3 köye ulaşım sağlanamıyor
[Fotograf: AA]

İlçeye bağlı Tokçam, Yeşilköy ve Aksüt köylerine ulaşım sağlayan grup yolunun Varahna mevkisinde, yamaçtan kopan kaya parçaları yola sürüklendi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine giden ekiplerce, kaymanın devam ettiğinin belirlenmesi üzerine yolda çalışma başlatılamadı.

Söz konusu köylere ulaşım ise orman yolundan sağlanıyor.

Tokçam köyü muhtarı Adem Özşahin, 3 köye ulaşım sağlanan grup yoluna yamaçtan kopan kayaların sürüklendiğini söyledi.

Özşahin, bölgede risk devam ettiği için ekiplerin çalışma başlatamadığını aktararak, kaymakamlık ile görüştüklerini, bölgede yarın çalışma yapılacağını ifade etti.

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