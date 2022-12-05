Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Gümüşhane’nin Şiran ilçesi Akbulak köyünde yaşayan S.Y.’nin evinde kaçak silah bulundurduğu istihbaratının ardından çalışma yaparak adli makamlardan arama kararı aldı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Şiran İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan aramalar sonucunda şüpheliye ait ikamette, 3 adet elektrikli fünye ve fünyelere bağlı yaklaşık 18 metre saniyeli fitil olduğu değerlendirilen madde, 1 adet dinamit olduğu değerlendirilen madde, 1 adet kurusıkı tabanca, 81 adet 7.65 mm tabanca fişeği, 65 adet 9 mm tabanca fişeği, 9 adet piyade tüfeği fişeği, 10 adet av tüfeği fişeği, 3 adet farklı ebatlarda şarjör ile toplamda 139.600 TL ve 50 Euro para ele geçirildi. S.Y.’nin oğlu M.Y.’ye ait araçta yapılan aramalarda ise 1 adet 9 mm tabanca, 1 adet 7.65 mm tabanca, 5 adet 9 mm tabanca fişeği, 6 adet 7.65 mm tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili adli tahkikata başlanırken, M.Y. ve oğlu S.Y. çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.