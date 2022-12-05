Sivas’ta üniversite okuyan Ceren Karabulut, fazla kilolarından şikayetçi olduğu için sosyal medyada gördüğü zayıflama tozunu, bir aktara giderek satın aldı.

Tozu tarif edildiği gibi kullanmaya başlayan genç kız, 3 gün süren kullanımın ardından kaldığı yurtta fenalaştı.

Arkadaşlarının durumu sağlık ekiplerine haber vermesinin ardından, baş ağrısı, mide bulantısı ve tansiyon düşüklüğü şikayetleriyle ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Karaciğer değerleri normalin üzerine çıktı

Hastanede yapılan tahlillerin ardından karaciğer değerlerinin normalin üzerinde görüldü.

Doktor, zayıflama tozunu kullanmaya devam ettiği taktirde karaciğerinin iflas edeceğini söyledi. Genç kız tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi.

"Hiçbir şey yemeden bu tozu kullandım"

Karabulut, "Kilolarımdan şikayetçi olduğum için bunu kullanma gereksinimi duydum. Daha sonra bu ilacı kullanmaya başladım. 3 kaşık yoğurdun içerisine bir kaşık bu tozu koyup tüketiyorsun ve başka bir şey yememek gerekiyor. Bende hiç bir şey yemiyerek bu tozu kullandım. Gece saat 2 sularında mide bulantısı, baş ağrısı ve tansiyon düşüklüğü yaşayarak fenalaştım. Arkadaşlarımla ambulansı aradık ve acil servise götürüldüm. Acilde serum ve kan tahlili yapıldı. Tahlil sonucunda karaciğer değerlerim de yükseklik gördü" dedi.

Genç kız, tozu aldığı aktarın da bunlarla ilgili hiçbir uyarı yapmadığını söyledi.

"Sosyal medyada özendiriliyor"

Karabulut, bu tarz kilo verme ürünlerinin sosyal medyada çok fazla özendirildiğini ifade etti.

Genelde genç nesil olarak bu ürünleri kullandıklarını aktaran Karabulut, "Çünkü kilolarımızdan çok fazla şikayetçiyiz. İnsanlar kilolarımız hakkında konuştuğu için bu ürünlere daha fazla yönlendiriliyoruz. Bu yüzden bu ilaçları kullanmayıp daha doğal yollarla spor, egzersiz yapıp kilo verme konusunda diyetisyenlerden yardım istenmesi gerekiyor. Benim gibi sonunu düşünmeden hiç bir şey yapmayın. Çünkü ben biraz daha fazla kullanıp hastaneye başvurmasaydım belki de sonuçları ölümcül olacaktı ya da karaciğerimi kaybedebilirdim. Tavsiyem internette özendirilen bu tarz ilaçları kullanmayın” sözlerini kullandı.