Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1190'ıncı gününde sürüyor.

Erzurum'dan 7 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan yeğeni Menşure Uçucu için gelen amca Bayram Uçucu da oturma eylemine dahil oldu.

[Fotoğraf: AA]

Amca Uçucu, gazetecilere, yeğenine kavuşmak için oturma eylemine katıldığını söyledi.

Yeğenine güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulunan Uçucu, "İnşallah sesimi duyar ve geri gelir. Sadece Menşure değil, tüm çocuklarımız inşallah gelir. Yeğenimize kapımız açık. Gelsin, devletine sığınsın. Gelene kadar burada bekleyeceğim" ifadelerini kullandı.