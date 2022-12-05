Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi 14:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şırnak’ta terör operasyonu: 5 gözaltı
[Fotoğraf: Getty]
Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, 5 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 28 Kasım- 4 Aralık'ta il genelinde terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlar yapıldı.
Operasyonlarda, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Şırnak Terör Örgütü Terörle Mücadele
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