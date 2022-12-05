Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 28 Kasım- 4 Aralık'ta il genelinde terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlar yapıldı.

Operasyonlarda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.