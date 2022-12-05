Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi 14:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de terör propagandası yapan kişi tutuklandı
[Fotoğraf: Getty]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan kadın tutuklandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hükümlü olarak bulunduğu Gebze M Tipi Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan 1 Aralık'ta tahliye edilen Ş.M.'nin, cezaevinde terör örgütü propagandası yaptığının belirlenmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Çalışma sonucu gözaltına alınan Ş.M., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Ş.M. tutuklandı.
Etiketler: Kocaeli Terör Örgütü Terörle Mücadele
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